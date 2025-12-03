Lory Del Santo non si è mai sposata ma ha molti ex importanti e famosi | ecco chi sono
Lory Del Santo non è mai stata sposata e non ha ex mariti, sebbene abbia avuto relazioni importanti con diverse figure pubbliche. Le sue relazioni più note includono quella con Eric Clapton, padre del suo primo figlio Conor, e quella con l’imprenditore Silvio Sardi, da cui ha avuto il suo secondo figlio Devin. È attualmente legata sentimentalmente a Marco Cucolo. Lory Del Santo e Eric Clapton e la morte del figlio Conor. La relazione tra Lory Del Santo e Eric Clapton è stata intensa e culminata nella nascita del figlio Conor, nato nel 1986, morto tragicamente nel 1991 all’età di 5 anni a New York, cadendo da un grattacielo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
