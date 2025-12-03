L’oro di Bankitalia è degli italiani | l’emendamento di FdI preoccupa la Bce Filini | la Francia ha una norma simile
«Sorprende l’allarmismo nato intorno all’emendamento presentato da Fratelli d’Italia in Senato alla legge di Bilancio, che ribadisce un principio normale e cioé che le riserve auree sono di proprietà del popolo italiano». A dirlo il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, responsabile nazionale del programma all’emendamento a firma FdI. L’emendamento contestato alla manovra prevede infatti che l’oro e cioè le riserve auree di Bankitalia, passino sotto la proprietà dello Stato italiano. “La Banca centrale francese dovrebbe trovarsi nella stessa situazione”. «Qualcuno, infatti, in relazione a questa misura intravede l’eventualità che sia messa in discussione l’indipendenza della Banca d’Italia o addirittura un’improbabile violazione dei trattati europei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
