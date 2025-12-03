L’oro di Bankitalia cambia l’emendamento | diventa interpretativo E sì non cambierà niente
Riformulato nei giorni scorsi in senso interpretativo l’ emendamento di Fratelli d’Italia alla manovra, primo firmatario il capogruppo Lucio Malan, sull’ oro di Bankitalia. La norma nel nuovo testo stabilisce che la disposizione sulla gestione delle riserve ufficiali contenuta nel testo unico delle norme di legge in materia valutaria « si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia appartengono al Popolo Italiano ». La versione precedente prevedeva che «le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia appartengono allo Stato, in nome del Popolo Italiano». 🔗 Leggi su Open.online
