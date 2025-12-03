Loro con me il resto fuori Grande Fratello decisione improvvisa | Dolce legge ed è subito caos

Si avvicina la chiusura del Grande Fratello e, con essa, cresce la sensazione che questa edizione non sia riuscita a lasciare il segno. Il reality, nato per trascinare il pubblico fino all’ultima puntata, quest’anno fatica a mantenere alta l’attenzione. Le dinamiche ristagnano, i concorrenti sembrano muoversi in un equilibrio che raramente scivola in qualcosa di realmente appassionante e gli ascolti, di settimana in settimana, confermano un trend poco incoraggiante. Il pubblico segue, commenta, critica, ma il coinvolgimento appare sempre più tiepido. >> “Scusate”. Licia Colò alla camera ardente di Nicola Pietrangeli, cosa si è visto al Foro Italico Nei corridoi televisivi si parla apertamente di una stagione sottotono, con picchi d’interesse troppo brevi per risollevare un quadro generale considerato deludente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

