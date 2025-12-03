Anche fuori dal mondo degli scacchi più di qualcuno s’è accorto di Lorenzo Lodici. 25 anni, nato a Brescia, ma cresciuto a Chioggia, da qualche mese è lui il numero 1 d’Italia. Non solo: sta puntando sempre più in alto, grazie a prestazioni di grande livello. Naturalmente indimenticabili i brividi della World Cup, in cui ha sfiorato gli ottavi di finale facendo vivere giorni incredibili agli appassionati italiani, ma da almeno tre anni stiamo parlando di un giocatore che sta salendo sempre più di livello. Nella lista FIDE di dicembre ha raggiunto un ELO di 2590, il che legittima ambizioni di alto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Lodici: “Per il 2026 obiettivo ELO 2650. È arrivato il momento di vedere dove posso arrivare”