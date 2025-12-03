L’orchestra di InArte in Australia | tanti eventi in attesa della tournée

Un viaggio lungo 16mila chilometri per mostrare come la musica possa creare ponti dove spesso ci sono distanze. L’ Orchestra Giovanile dell’Accademia InArte si prepara a una speciale trasferta internazionale: una tournée in Australia insieme ai giovani orfani libanesi dell’ Associazione Martire Tenente Colonnello Sobhi Akoury. La partenza è fissata per il giorno di Natale, con rientro previsto l’11 gennaio. Il gruppo sarà composto da 13 ragazzi dell’orchestra forlivese, tra i 16 e i 22 anni, e dieci giovani cantori libanesi, ai quali si uniranno accompagnatori e staff. I giovani musicisti si esibiranno il 3 gennaio a Melbourne e l’8 a Sydney. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

