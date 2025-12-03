L’orchestra di InArte in Australia | tanti eventi in attesa della tournée
Un viaggio lungo 16mila chilometri per mostrare come la musica possa creare ponti dove spesso ci sono distanze. L’ Orchestra Giovanile dell’Accademia InArte si prepara a una speciale trasferta internazionale: una tournée in Australia insieme ai giovani orfani libanesi dell’ Associazione Martire Tenente Colonnello Sobhi Akoury. La partenza è fissata per il giorno di Natale, con rientro previsto l’11 gennaio. Il gruppo sarà composto da 13 ragazzi dell’orchestra forlivese, tra i 16 e i 22 anni, e dieci giovani cantori libanesi, ai quali si uniranno accompagnatori e staff. I giovani musicisti si esibiranno il 3 gennaio a Melbourne e l’8 a Sydney. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
MUSICA - L’Accademia InArte e la sua Orchestra Giovanile si preparano a vivere un’esperienza unica nella storia delle scuole di musica italiane: una tournée in Australia che porterà i giovani musicisti di Forlì a esibirsi a Melbourne e Sydney insieme al coro di - facebook.com Vai su Facebook
Bastianini dopo il 5° posto in Australia: "Tanti problemi, non ero a mio agio sulla moto" - Gara difficile per Bastianini in Australia: "Le aspettative erano più alte, ma dal primo giro non mi sono sentito a mio agio", afferma a Sky dopo il 5° posto a Phillip Island. Secondo sport.sky.it