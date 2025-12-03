Londra i negozi addobbano le vetrine per Natale | gli spettacolari allestimenti
I negozi di Londra si preparano al Natale. Oxford Street, nel West End di Londra, è uno dei quartieri commerciali più affollati della capitale. E Selfridges è una delle principali attrazioni: un enorme spazio commerciale di 50.000 metri quadrati nel cuore di Londra. Quest’anno il grande magazzino è decorato con un gigantesco castello Disney per celebrare una collaborazione che porta un po’ di magia natalizia ai passanti. Ogni vetrina mostra un film Disney diverso: da La carica dei 101, Fantasia, Lilli e il vagabondo, Biancaneve e Alice nel Paese delle Meraviglie. Bond Street è piena di gioiellieri e case di moda tra le più costose della capitale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
