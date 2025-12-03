L' omicidio di Patrizia Russo il marito reo confesso | Non capisco come abbia potuto ucciderla
“Con mia moglie ci amavamo, non capisco come abbia potuto ucciderla. La mia vita è finita, vorrei fare il diacono”. Con queste parole Giovanni Salamone, 62 anni, di Agrigento, ha parlato davanti alla Corte d’assise di Alessandria durante l’udienza per il conferimento dell’incarico alla psichiatra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
