Lollobrigida | I dati Ismea confermano agroalimentare forte

ROMA – “I numeri parlano da soli, una volta che ci sono basta analizzarli e vedere un sistema italiano corroborato dalle energie del governo Meloni, che ha inteso investire per proteggere il sistema facendo sentire più sicuro sia l’imprenditore agricolo, l’allevatore, il pescatore, il silvicoltore, sia chi lavora nell’agroindustria che oggi ha nel Governo un riferimento. Ho la fortuna di essere ministro in un governo sensibile nella sua interezza al settore primario, a quello delle nostre trasformazioni e della capacità di imporci sui mercati internazionali, dimostrando anche come la qualità faccia risultare i nostri prodotti spesso non intaccati da sistemi tariffari e barriere di altra natura”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Lollobrigida: “I dati Ismea confermano agroalimentare forte”

