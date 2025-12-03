Loki è un vedente ufficiale degli avengers in doomsday

loki, un possibile membro ufficiale degli avengers nel film doomsday. Con l’attesa per Avengers: Doomsday in fase di forte fermento, l’interesse riguardo al coinvolgimento di Loki, interpretato da Tom Hiddleston, cresce costantemente. Dopo la sua ultima apparizione in Loki stagione 2, nella quale il Dio dell’inganno si sacrifica al termine della narrazione, molti si chiedono quale sia il ruolo che questa versione del personaggio avrà nel prossimo grande evento cinematografico. coinvolgimento confermato ma ancora da definire. Se da un lato è stato annunciato ufficialmente il coinvolgimento di Hiddleston tra i protagonisti di Doomsday, il suo ruolo esatto rimane ancora poco chiaro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

