Lodi | cori razzisti contro un giocatore davanti ai bimbi di prima elementare brutta figura dei tifosi dell’Amatori
Lodi, 3 dicembre 2025 – Brutto episodio di intolleranza durante il match del campionato di serie A1 di hockey su pista fra Azzurra Novara e Amatori Lodi. Il giocatore portoghese Bruno Dinis, in forza al club piemontese, è stato preso di mira con cori ed epiteti razzisti da parte di alcuni dei tifosi arrivati al Pala Dal Lago per sostenere i gialloblù lodigiani. A denunciare l’accaduto sono stati i vertici dell’Azzurra, ma anche l’Amatori, sui suoi profili social, ha stigmatizzato il comportamento dei supporter. Ad aggravare ulteriormente le “imprese” del gruppo di spettatori autori degli insulti, la presenza sugli spalti di alcuni bambini delle scuole elementari, coinvolti insieme ai loro genitori in un progetto di promozione dell’hockey su pista nelle scuole cittadine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nemmeno la presenza dei bambini inibisce i comportamenti più vili e ignobili. Durante una gara di hockey a rotelle del 29 novembre scorso, a Novara alcuni tifosi dell’Amatori Lodi avrebbero rivolto cori razzisti contro Bruno Dinis, giocatore dell’Azzurra Novar - facebook.com Vai su Facebook
Lodi: cori razzisti contro un giocatore davanti ai bimbi di prima elementare, brutta figura dei tifosi dell’Amatori - L’episodio durante il match in trasferta a Novara, entrambi i club hanno stigmatizzato l’accaduto sui loro profili social. Riporta ilgiorno.it
Hockey su pista, cori razzisti contro un giocatore dell'Azzurra Novara - Urla indirizzate contro il giocatore Bruno Dinis da parte dei tifosi ospiti dell'Amatori Lodi ... Lo riporta rainews.it
Azzurra Hockey, cori razzisti contro Dinis. La società: «Lo sport è inclusivo, segnaleremo alla Federazione» - La società Azzurra Hockey Novara interviene con fermezza dopo quanto accaduto sabato 29 novembre al Pala Dal Lago, durante la partita contro l’Amatori Lodi. Come scrive lavocedinovara.com
Cori razzisti davanti ai bambini, quanto manca per toccare il fondo? - Durante una gara di hockey a rotelle del 29 novembre scorso, a Novara alcuni tifosi dell’Amatori Lodi avrebbero rivolto co ... Segnala tecnicadellascuola.it
Hockey, è bufera per i cori razzisti di alcuni tifosi lodigiani al “Dal Lago” - ULTRAS Nel mirino il giocatore dei locali Bruno Dinis, l’Azzurra Novara ha subito informato la Federazione. Scrive ilcittadino.it
Cori razzisti contro Vlahovic, Fiorentina-Juventus a rischio sospensione - Juve è stata fermata dall'arbitro Doveri per cori contro l'ex viola Dusan Vlahovic. Lo riporta corriere.it