Lodi, 3 dicembre 2025 – Brutto episodio di intolleranza durante il match del campionato di serie A1 di hockey su pista fra Azzurra Novara e Amatori Lodi. Il giocatore portoghese Bruno Dinis, in forza al club piemontese, è stato preso di mira con cori ed epiteti razzisti da parte di alcuni dei tifosi arrivati al Pala Dal Lago per sostenere i gialloblù lodigiani. A denunciare l’accaduto sono stati i vertici dell’Azzurra, ma anche l’Amatori, sui suoi profili social, ha stigmatizzato il comportamento dei supporter. Ad aggravare ulteriormente le “imprese” del gruppo di spettatori autori degli insulti, la presenza sugli spalti di alcuni bambini delle scuole elementari, coinvolti insieme ai loro genitori in un progetto di promozione dell’hockey su pista nelle scuole cittadine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lodi: cori razzisti contro un giocatore davanti ai bimbi di prima elementare, brutta figura dei tifosi dell’Amatori