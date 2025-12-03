Lo stile Ralph Lauren è così riconoscibile da diventare un' uniforme letteralmente
L' estetica di Ralph Lauren è così radicata all'interno di codici estetici ben definiti e riconoscibili da diventare, essa stessa, uno stile a sé stante. Il mondo preppy e collegiale tipicamente americano, infatti, è ormai sinonimo del brand che pur avendo sviluppato anche linee più glamour, ha sempre giocato molto con l'immaginario e la cultura degli Stati Uniti. Non fanno eccezione neanche le divise che il designer ha creato, nel corso del tempo, per il mondo prettamente sportivo – come quelle realizzate per il team USA in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi dello scorso anno – ma che sono diventate un vero e proprio cult, facendo il salto, quindi, dal campo da gioco alle strade cittadine, come dimostrano diverse e appassionate celebrity che le hanno indossate nel tempo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
