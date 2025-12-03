Lo stile Ralph Lauren è così riconoscibile da diventare un' uniforme letteralmente

Gqitalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L' estetica di Ralph Lauren è così radicata all'interno di codici estetici ben definiti e riconoscibili da diventare, essa stessa, uno stile a sé stante. Il mondo preppy e collegiale tipicamente americano, infatti, è ormai sinonimo del brand che pur avendo sviluppato anche linee più glamour, ha sempre giocato molto con l'immaginario e la cultura degli Stati Uniti. Non fanno eccezione neanche le divise che il designer ha creato, nel corso del tempo, per il mondo prettamente sportivo – come quelle realizzate per il team USA in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi dello scorso anno – ma che sono diventate un vero e proprio cult, facendo il salto, quindi, dal campo da gioco alle strade cittadine, come dimostrano diverse e appassionate celebrity che le hanno indossate nel tempo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

lo stile ralph lauren 232 cos236 riconoscibile da diventare un uniforme letteralmente

© Gqitalia.it - Lo stile Ralph Lauren è così riconoscibile da diventare un'uniforme (letteralmente)

Approfondisci con queste news

stile ralph lauren 232Lo stile Ralph Lauren &#232; così riconoscibile da diventare un'uniforme (letteralmente) - L'estetica americana è ormai sinonimo del brand, tant'è che perfino le sue divise sono indossate e amate dalle star ... Lo riporta gqitalia.it

Stile iconico nel tuo guardaroba: le novità di Polo Ralph Lauren - Tutte le novità di Polo Ralph Lauren, per uno stile sofisticato ed elegante adatto a chi non sa rinunciare alla forma Polo Ralph Lauren &#232; sinonimo di eleganza senza tempo, e capace di reinterpretare i ... Scrive novella2000.it

Ralph Lauren: in sella allo stile - «Non importa se in città, in campagna, in riva al mare, in una penthouse, in una fattoria o in uno chalet. Come scrive milanofinanza.it

Stile equestre e orgoglio americano: Ralph Lauren apre la New York Fashion Week (e Jill Biden applaude) - Nel suggestivo scenario degli Hamptons, Ralph Lauren ha inaugurato la stagione delle sfilate primavera/estate 2025 alla New York Fashion Week con un defilé che ha esaltato il suo iconico stile ... Riporta iodonna.it

Ralph Lauren ed Esquire insieme, a Milano, nel cuore della Fashion Week - Ralph Lauren evoca la Costa di Cannes con una collezione dedicata principalmente ai toni del blu e del bianco. Come scrive esquire.com

Ralph Lauren, in ufficio con Stile: 6 Capi e Accessori must have - Ecco le proposte migliori e must have che non possono mancare nel guardaroba! Lo riporta myluxury.it

Cerca Video su questo argomento: Stile Ralph Lauren 232