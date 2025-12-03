Il distacco dalla realtà osservata, e la scelta di un approccio pittorico che tenda verso l’astrazione più totale, non impedisce ad alcuni artisti di rivelare proprio dietro la schematicità narrativa, considerazioni e riflessioni sulla società attuale, sulla capacità di interazione degli individui ma anche sul caos che si respira nelle città, affascinante quanto soffocante dal punto di vista della socializzazione. Eppure è proprio grazie a quelle possibilità di entrare in contatto gli uni con gli altri che l’umanità è sempre evoluta, si è costruita, adattandosi a nuove regole, a inedite forme di convivenza inizialmente osteggiate ma poi acquisite come parte della normalità; è esattamente su questo tipo di riflessione che si sviluppa la produzione artistica di Ronald Hunter che riscopre un gusto estetico razionalista per poi avvolgerlo con l’emozione dei colori. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Lo stile Bauhaus di Ronald Hunter, quando la forma incontra il concetto