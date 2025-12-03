Lo spot delle Paralimpiadi pubblicato per la giornata mondiale dei disabili

Milanotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno spot che ripercorre la storia delle Paralimpiadi, i giochi olimpici degli atleti disabili che si disputeranno a Milano e Cortina d'Ampezzo subito dopo le Olimpiadi invernali (che prenderanno invece il via il 6 febbraio 2026). Il video, diffuso dalla Fondazione Milano Cortina 2026 in occasione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

