Lo spot delle Paralimpiadi pubblicato per la giornata mondiale dei disabili
Uno spot che ripercorre la storia delle Paralimpiadi, i giochi olimpici degli atleti disabili che si disputeranno a Milano e Cortina d'Ampezzo subito dopo le Olimpiadi invernali (che prenderanno invece il via il 6 febbraio 2026). Il video, diffuso dalla Fondazione Milano Cortina 2026 in occasione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Da stasera in onda lo spot per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 In occasione delle Olimpiadi invernali 2026 la Direzione Comunicazione della Rai ha realizzato uno spot in cui le location dell’evento diventano lo scenario di azioni spettacolari, e il f - facebook.com Vai su Facebook
Paralimpiadi, 1° giornata: esordio amaro per l'Italia, Ucraina in testa al medagliere - Bertagnolli solo 6° nella discesa libera visually impaired, Pelizzari (standing) 12° e Vozza (visually impaired) fuori per una caduta. Scrive disabili.com
Paralimpiadi. Otto medaglie nella prima giornata - Due ori, Due argenti e quattro bronzi dopo la prima giornata di gare alla Defense Arena sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Riporta federnuoto.it