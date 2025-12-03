Lo sport piange Tarcisio Viesi | l’omaggio dei tifosi emoziona tutti

Trentotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Castione e dell’intero Altopiano di Brentonico ha salutato nei giorni scorsi, con sincera commozione, Tarcisio Viesi: ex autista di Trentino Trasporti, figura storica dell’Acd Monte Baldo e per oltre trent’anni anima instancabile del centro sportivo di S. Caterina. La notizia della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

lo sport piange tarcisio viesi l8217omaggio dei tifosi emoziona tutti

© Trentotoday.it - Lo sport piange Tarcisio Viesi: l’omaggio dei tifosi emoziona tutti

Altre letture consigliate

sport piange tarcisio viesiLo sport piange Tarcisio Viesi: l’omaggio dei tifosi emoziona tutti - La comunità di Castione e dell’intero Altopiano di Brentonico ha salutato nei giorni scorsi, con sincera commozione, Tarcisio Viesi: ex autista di Trentino Trasporti, figura storica dell’Acd Monte Bal ... Come scrive trentotoday.it

"Brentonico provincia di Bergamo. Grazie di tutto Tarcisio". I tifosi dell'Atalanta omaggiano il custode del campo. "Una grande passione per lo sport" - Così la tifoseria dell'Atalanta ha omaggiato Tarcisio Viesi, brentegano scomparso negli scorsi giorni a 75 anni. Scrive ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Sport Piange Tarcisio Viesi