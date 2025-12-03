Lo sguardo di Fabrizio Tondi oltre l’Amiata

Dopo l’esperienza da sindaco di Abbadia San Salvatore, Fabrizio Tondi è tornato a una sua antica passione: la scrittura. Nove libri all’attivo, l’ultimo uscito poco tempo fa " Il dolce incedere della sera " è un romanzo che segna un cambio di passo, un’apertura narrativa oltre i confini dell’ Amiata, pur restando fedele alle sue radici esistenziali e filosofiche. Il suo nuovo romanzo sembra diverso rispetto alle sue opere precedenti. In che modo? "È stata una sfida nuova, una sorta di "sprovincializzazione" del mio modo di scrivere. Il dolce incedere della sera ha un respiro più universale, anche se il mio sguardo resta sempre legato a riflessioni filosofiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

