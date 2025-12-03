Lo sceriffo del mondo

Trump attaccherà il Venezuela, ha già ordinato il blocco navale e aereo (ma per cosa?). Ma quelli che “c’è un aggressore e un aggredito”, adesso tutti zitti? Carlo Mombelli via email Gentile lettore, zitti? Magari. Con la piaggeria che li distingue, i giornaloni già plaudono a chi si è autonominato sceriffo del mondo, un Donchisciotte che addrizza i torti e torce i diritti. Il blocco aeronavale mira a impedire l’arrivo di armi contraeree da Russia e Iran (che hanno un trattato di mutua difesa con Caracas) e Cina. Gli americani finora hanno ammazzato in mare un’ottantina di pescatori, definendoli narcotrafficanti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it