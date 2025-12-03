Lo scambio di cocaina sotto gli occhi dei poliziotti | pusher subito fermato
E’ avvenuto proprio sotto gli occhi della polizia lo scambio di droga tra due uomini; un’azione che ha permesso poi agli agenti di intervenire arrestando un 29enne e sequestrando 34 dosi di cocaina.I fatti a Cisterna. L’operazione è frutto del particolare intuito dei poliziotti che avevano notato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
I militari hanno colto il momento dello scambio di un involucro di cocaina. Nella perquisizione dell'abitazione dello spacciatore trovato materiale per il confezionamento delle dosi. - facebook.com Vai su Facebook
