Livorno | Camion sul Romito nonostante il divieto il consiglio di zona | Abusi continui servono controlli più mirati
Fino il 15 aprile ai mezzi pesanti è interdetto il transito sul Romito. A stabilirlo il prefetto Dionisi che a metà ottobre ha esteso il divieto già in vigore durante l'estate per “motivi di sicurezza”. I camion, per raggiungere Rosignano, possono comunque percorrere la 206 Pisana-Livornese. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
