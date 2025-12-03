Liverani Ania | Promuovere educazione assicurativa per stimolare la crescita e proteggere il Paese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2025 “E’ fondamentale che lo strumento dell’assicurazione venga conosciuto e venga utilizzato per fronteggiare i rischi per le famiglie e per le imprese”. Così Giovanni Liverani Presidente ANIA. La Giornata della Fondazione è l’occasione per raccontare i risultati raggiunti negli anni grazie a progetti dedicati alla Formazione, Prevenzione e Protezione, ma anche per lanciare uno sguardo sui progetti futuri. L’evento si è svolto alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, del Presidente dell’ANIA, Giovanni Liverani, della Presidente Emerita di Ania e Presidente della Fondazione ANIA, Maria Bianca Farina e di autorevoli rappresentanti del mondo accademico, scientifico e sportivo. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Liverani: "Il settore assicurativo ha un potenziale enorme: economico, sociale e culturale. Essere al fianco delle istituzioni per affrontare rischi e fragilità significa rafforzare il futuro del Paese." #FondazioneANIA #Assicurazioni #CulturaDellaProtezione Vai su X

"Presto le pensioni saranno sotto il 60% dell’ultimo stipendio. Il sistema non regge più". E`l'allarme lanciato da Giovanni Liverani, presidente di ANIA. https://f.mtr.cool/bwiuwvzhfm #ania #liverani #pensioni #previdenza #inps #economymagazine - facebook.com Vai su Facebook

Liverani (Ania): Promuovere educazione assicurativa per stimolare la crescita e proteggere il Paese - (Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2025 “E’ fondamentale che lo strumento dell’assicurazione venga conosciuto e venga utilizzato per fronteggiare i rischi per le famiglie e per le imprese”. Si legge su la7.it

Transizione demografica, l’allarme di Ania: “Il welfare è a un punto di svolta” - In audizione alla Commissione parlamentare d’inchiesta, il presidente Giovanni Liverani parla di “inverno demografico” e chiede un forte rilancio di previdenza integrativa, coperture LTC e sanità inte ... insurzine.com scrive

Liverani (Ania), 'il contributo nella manovra sia proporzionato' - Sul contributo chiesto alle assicurazioni nella manovra "non ci tiriamo certamente indietro, purché la richiesta sia proporzionata, equa e ragionevole". Riporta ansa.it

Polizze catastrofali: scatta l’obbligo per le medie imprese. Liverani: “Costo medio di 250 euro” - Il momento è arrivato: per le medie imprese scatta oggi l’obbligo di assicurazione da danni catastrofali. Da repubblica.it

Liverani (Ania), 45 miliardi spesa degli italiani per la sanità - Le famiglie italiane sostengono direttamente circa 45 miliardi di euro all'anno in spese sanitarie "out of pocket", di tasca propria in aggiunta ai contributi al Ssn, "a fronte di un servizio pubblico ... Si legge su ansa.it

Manovra, Liverani (Ania): "Va messo in sicurezza il sistema socioeconomico del Paese" - (Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2025 "Per la manovra ci sono alcuni temi su cui noi abbiamo fatto proposte per mettere in sicurezza il sistema socioeconomico del Paese. Scrive quotidiano.net