LIVE Zeleznicar Lajkovac-Milano Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | trasferta non semplice in Serbia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE scritta della sfida di Champions League femminile di Volley 2025-2026 che vede di fronte le serbe dello Zeleznicar Lajkovac opposte alla Vero Volley Milano, incontro che partirà alle ore 19:00! Il terzo raggruppamento della manifestazione continentale vede le milanesi di Paola Egonu, le grandi favorite della vigilia, a quota 3 punti al pari dell’Eczacibasi che però ieri ha clamorosamente perso contro l’Olympiako. L’obiettivo non è solo qualificarsi nelle prime due posizioni, ma farlo davanti a tutte per saltare le forche caudine del turno di ottavi di finale, che Milano salterebbe in caso di vittoria e contro lo Zeleznicar, e contro le turche nell’ultima giornata del gruppo C. 🔗 Leggi su Oasport.it

