LIVE Zeleznicar Lajkovac-Milano 0-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | dominato il 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VOLERO LE CANNET-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 Video Check in corso. La difesa di una giocatrice serba in corso di revisione. 2-2 Buco per terra di Akimova, difende non si sa come lo Zeleznicar. Scambio che si allunga e poi l’attacco out di Akimova. 1-2 Errore da vicino di Akimova, il nastro a mortificare il suo attacco. 0-2 Muro di Pietrini che mette a segno il break! 0-1 Era fuori il servizio di Racheva. 1-0 Ace Racheva. Iniziato il 3° set. 19:55 Zeleznicar Lajkovac-Vero Volley 20-25 15-25! Benedetta Sartori a chiudere anche il secondo set, altresì controllato dalla squadra di Milano! 15-24 Attacco di Pietrini out. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
’ Odbojkaski klub Zeleznicar CEV Champions League | 4th Round, Leg 2 ? Ore 19.00 Hala Sportova, Lajkovac Diretta Sky Sport | DAZN #TrueLove #CLVolleyW - facebook.com Vai su Facebook
#Champions League: Milano nella tana dell' OK Zeleznicar LAJKOVAC (SERBIA)– Prima trasferta europea per la Numia Vero Volley Milano che, dopo il positivo esordio casalingo contro l’Olympiacos, mercoledì 3 dicembre alle ore 19.00 (diretta Sky Sport A Vai su X
LIVE Zeleznicar Lajkovac-Milano 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: bene a sprazzi le lombarde nel 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VOLERO LE CANNET- Come scrive oasport.it
A che ora OK Zeleznicar Lajkovac-Milano stasera in tv, Champions League volley 2026: programma, canale, streaming - La seconda giornata del girone C di Champions League porta la Numia Vero Volley Milano sul campo serbo dell’OK Železnicar Lajkovac, in un match che può ... Riporta oasport.it
Diretta/ Lajkovac Milano (risultato 0-1) video streaming tv: partiti! (oggi 3 dicembre 2025) - Diretta Lajkovac Milano streaming video tv, oggi 3 dicembre 2025: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley femminile. Da ilsussidiario.net
Champions League: domani OK Zeleznicar-Milano per la 2a della Pool C - Egonu e compagne in Serbia domani, mercoledì 3 dicembre alle ore 19. Da corrieredellosport.it
Champions League: Milano nella tana dell' OK Zeleznicar - Seconda uscita stagionale nella massima competizione europea per le ragazze di Lavarini che domani alle 19. Si legge su tuttosport.com