LIVE Volero Le Cannet-Scandicci Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | tra poco si parte
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.43 Sfida importante per le toscane, chiamate ad una vittoria in mano da presentarsi a punteggio pieno in vista del match contro le temibile turche del Vakifbank. 19.40 Buonasera, Amici di OA Sport! Mancano esattamente venti minuti all’inizio del match! Buonasera Amici ed Amiche di OA Spot e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Volero Le Cannet-Savino Del Bene Scandicci, match valido per il secondo turno della CEV Champions League 2025-2026 di volley femminile. Sfida impegnativa quella delle toscane, pronte a fronteggiare una formazione ostica nel primo impegno in trasferta della competizione europea. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Volero Le Cannet ? 8:00pm La Palestre LE CANNET - Big Hall @SkySport @NOWTV @DAZN_IT Vai su X
Volero Le Cannet ? 8:00pm La Palestre LE CANNET - Big Hall Sky Sport, NOW & DAZN . . . #believe #savinogogogo #volleyball #CLVolleyW #EuropeanVolleyball - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Volero Le Cannet-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida da non fallire in Francia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera Amici ed Amiche di OA Spot e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Volero Le Cannet- Segnala oasport.it
Dove vedere in tv Volero Le Cannet-Scandicci, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Scandicci, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Si legge su oasport.it
Champions League: Scandicci in Francia per sfidare il Volero - 00 scenderà in campo nella Palestre Le Cannet – Big Hall per la seconda partita della Pool A ... Come scrive corrieredellosport.it