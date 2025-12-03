LIVE Volero Le Cannet-Scandicci 1-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le transalpine ripristinano gli equilibri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-14 FINALMENTE, muro con Mancini. 15-13 Lunga la battuta francese 15-12 Muro su Skinner di Staniultye 14-12 Antropova, grande attacco. 12 punti per lei 14-11 Il nastro dà una mano a Popova. Time out Scandicci. 13-11 Rachkovska trova il campo avversario da zona4 12-11 C’è il tocco fortunatamente, Skinner a segno. Quindicesimo sigillo per lei 12-10 Sbaglia Graziani che la tira in rete. Gaspari incredulo 11-10 Dautova da zona 3 10-10 Reazione di Skinner, diagonale in attacco. 10-9 Defaillance di Scandicci, primo tempo di Rachkovska 9-9 Muro pazzesco di Svetnik su Antropova. 🔗 Leggi su Oasport.it
