LIVE Volero Le Cannet-Scandicci 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane in scioltezza si prendono il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-7 Non decisa Antropova, palla in rete. 5-7 Torna indietro la schiacciata di Popova, primo muro di Franklin. 5-6 Primo tempo di Rios 4-6 Palla al centro aggiustata da Graziani 4-5 Ci aveva provato il nostro libero a salvare la palla in ricezione, Skinner non ci ha creduto. Punto di Popova. 3-5 Antropova si rifà, stavolta va la diagonale. 3-4 Antropova forza da ferma, rete. 2-4 Cercano di farsi avanti le francesi. Ace 1-4 Errore di Ognjenovic in battuta 0-4 Antropova lancia un missile diagonale dalla sua piazzola. 0-3 Ancora roboante l’attacco delle toscane 0-2 Skinner! 0-1 Subito ace, merito di Ognjenovic 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

