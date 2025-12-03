LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | tutto pronto per l’allenamento Paris e Schieder studiano la pista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.01 Anche oggi le condizioni meteo sono tutt’altro che semplici. Sta ancora nevicando, seppure in maniera lieve, con temperatura che si attesta sui -6°. Vedremo l’evoluzione dei prossimi giorni, con la discesa che viene anticipata a domani e il superG di sabato che rimane in bilico. 18.58 Tutto pronto sulla Birds of Prey per la seconda ed ultima prova della discesa. Discesa che, dopo l’ennesimo cambiamento di programma, si disputerà domani alle ore 19.00 dopo il cambiamento, il terzo, di programma, avvenuto nelle ultime ore. 18.55 Buonasera e benvenuti a Beaver Creek. 🔗 Leggi su Oasport.it

