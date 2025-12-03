LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | scatta l’allenamento Paris e Schieder studiano la pista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.20 SI PARTE! COMINCIA LA SECONDA PROVA DELLA DISCESA DI BEAVER CREEK! Florian Schieder è sul tracciato. 19.19 Ci siamo! Pochi istanti e si incomincia. Schieder è pronto al cancelletto. 19.16 Ancora qualche minuto di attesa, gli apripista sono ancora in azione. 19.13 Tutto pronto per il via della prova. Vedremo se i risultati di ieri (Marco Odermatt davanti a tutti) saranno confermati, o meno. Gli italiani ieri avevano iniziato bene con Paris e Schider nella top10. 19.10 LA STARTLIST DELLA SECONDA PROVA 1 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic 2 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 3 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic 4 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 5 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol 6 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head 7 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon 8 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic 9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 10 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer 11 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head 12 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head 13 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 14 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli 15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 16 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic 17 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head 18 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 19 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head 20 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head 21 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon 22 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic 23 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol 24 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli 25 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic 26 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer 27 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli 28 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol 29 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 30 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic 31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic 32 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 33 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head 34 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon 35 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer 36 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic 37 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle 38 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol 39 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon 40 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic 41 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic 42 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol 43 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol 44 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head 45 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head 46 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic 47 561255 CATER Martin 1992 SLO 48 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head 49 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head 50 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol 51 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol 52 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head 53 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic 54 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon 55 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer 56 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon 57 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol 58 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer 59 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon 60 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head 61 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head 62 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head 63 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol 64 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head 65 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic 66 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli 67 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic 68 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head 69 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol 70 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head 71 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol 72 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic 73 6532793 SMITH Jack 2001 USA Rossignol 74 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head 75 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head 76 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head 77 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol 78 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

