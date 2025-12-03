LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | Alexander svetta Schieder il migliore degli italiani
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 Il francese Adrien Fresquet con il numero 70 si inserisce al 17° posto a 1.96. 20.58 AGGIORNAMENTO TEMPI PROVA DISCESA #2 1 Cameron Alexander CAN 1:34.63 2 Alexis Monney SVI +0.16 3 Stefan Rogentin SVI +0.25 4 Vincent Kriechmayr AUT +0.27 5 Florian Schieder ITA +0.74 6 Marco Odermatt SVI +0.75 7 Adrian Smiseth Sejersted NOR 8 Stefan Eichberger AUT +0.83 9 Ryan Cochran-Siegle USA +1.20 9 Aleksander Aamodt Kilde NOR +1.20 11 Justin Murisier SVI 12 Mattia Casse ITA +1.29 16 Dominik Paris ITA +1.79 34 Christof Innerhofer ITA +2.73 39 Nicolò Molteni ITA +2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
EC Sci alpino: Agnelli seconda nella prima manche a Zinal (SUI) Apertura della Coppa Europa di Sci alpino femminile, oggi, a Zinal (Svizzera) e azzurre grandi protagoniste della prima manche, con otto atlete nelle migliori trenta e, in particolare, Carole Agnel - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Sci alpino, ora la seconda manche dello slalom femminile: in testa #Shiffrin, #DellaMea 16esima Copper Mountain #FISAlpine #WorldCupCopperMountain #30novembre Guarda la diretta qui rainews.it/maratona/2025/… Vai su X
LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: ultimo test prima delle gare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata. Segnala oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: Robinson domina, Asja Zenere mai così in alto - Appuntamento a domani per lo slalom femminile: prima manche ... Secondo oasport.it
LIVE! Gigante donne Copper Mountain, tante aspiranti al podio. Sofia Goggia guida l'Italia. Julia Scheib si ripeterà dopo la vittoria a Sölden? - All'indomani del successo di Stefan Brennsteiner, in quel di Copper Mountain va in scena il secondo gigante femminile. Scrive eurosport.it
Sci, gigante Copper Mountain: Goggia reagisce nella seconda manche, Zenere in Top 10. Trionfa Robinson - Asja Zenere è la migliore delle italiane con il nono posto, 17esimo posto invece per Sofia Goggia. Si legge su sport.virgilio.it
Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Gurgl: risultati e classifica dello slalom maschile LIVE - A Gurgl, in Austria un nuovo appuntamento con lo sci alpino maschile, il secondo slalom della stagione di Coppa del mondo: scopri i risultati e la classifica in tempo reale. olympics.com scrive
Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Gurgl: risultati e classifica dello slalom femminile LIVE - A Gurgl, in Austria un nuovo appuntamento con lo sci alpino femminile, il secondo slalom della stagione di Coppa del mondo: scopri i risultati e la classifica in tempo reale. Secondo olympics.com