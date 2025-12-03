LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | Alexander in vetta Schieder precede Odermatt Paris non forza

Oasport.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.46 L’austriaco Stefan Eichberger chiude ottavo a 83 centesimi da Alexander dopo una prova ben condotta. Tocca ora allo statunitense Bryce Bennett. 19.44 Lo svizzero Niels Hintermann non va oltre l’11a posizione a 1.49 da Alexander. Al cancelletto ora l’austriaco Stefan Eichberger. 19.43 Dominik Paris se la prende comodissima. Accusa 1.36 in vetta, 1.81 a metà pista e chiude rimontando leggermente ed è 12° a 1.79. Siamo pronti per Niels Hintermann (SVI). 19.41 Alexis Monney è veloce nel tratto iniziale con 26 centesimi di ritardo, quindi continua a rimontare e si porta a 14 prima del tratto finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino seconda prova discesa beaver creek 2025 in diretta alexander in vetta schieder precede odermatt paris non forza

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: Alexander in vetta, Schieder precede Odermatt, Paris non forza

Altre letture consigliate

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: ultimo test prima delle gare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata. oasport.it scrive

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: Robinson domina, Asja Zenere mai così in alto - Appuntamento a domani per lo slalom femminile: prima manche ... Scrive oasport.it

LIVE! Gigante donne Copper Mountain, tante aspiranti al podio. Sofia Goggia guida l'Italia. Julia Scheib si ripeterà dopo la vittoria a Sölden? - All'indomani del successo di Stefan Brennsteiner, in quel di Copper Mountain va in scena il secondo gigante femminile. Si legge su eurosport.it

live sci alpino secondaSci, gigante Copper Mountain: Goggia reagisce nella seconda manche, Zenere in Top 10. Trionfa Robinson - Asja Zenere è la migliore delle italiane con il nono posto, 17esimo posto invece per Sofia Goggia. Riporta sport.virgilio.it

live sci alpino secondaCoppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Gurgl: risultati e classifica dello slalom maschile LIVE - A Gurgl, in Austria un nuovo appuntamento con lo sci alpino maschile, il secondo slalom della stagione di Coppa del mondo: scopri i risultati e la classifica in tempo reale. olympics.com scrive

live sci alpino secondaCoppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Gurgl: risultati e classifica dello slalom femminile LIVE - A Gurgl, in Austria un nuovo appuntamento con lo sci alpino femminile, il secondo slalom della stagione di Coppa del mondo: scopri i risultati e la classifica in tempo reale. Secondo olympics.com

Cerca Video su questo argomento: Live Sci Alpino Seconda