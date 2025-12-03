CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.46 L’austriaco Stefan Eichberger chiude ottavo a 83 centesimi da Alexander dopo una prova ben condotta. Tocca ora allo statunitense Bryce Bennett. 19.44 Lo svizzero Niels Hintermann non va oltre l’11a posizione a 1.49 da Alexander. Al cancelletto ora l’austriaco Stefan Eichberger. 19.43 Dominik Paris se la prende comodissima. Accusa 1.36 in vetta, 1.81 a metà pista e chiude rimontando leggermente ed è 12° a 1.79. Siamo pronti per Niels Hintermann (SVI). 19.41 Alexis Monney è veloce nel tratto iniziale con 26 centesimi di ritardo, quindi continua a rimontare e si porta a 14 prima del tratto finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: Alexander in vetta, Schieder precede Odermatt, Paris non forza