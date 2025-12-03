LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | Alexander al comando bene Schieder Non forzano Casse e Paris
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Guglielmo Bosca non ha preso il via alla seconda prova. Il prossimo azzurro sarà Christof Innerhofer con il 38. 20.05 A questo punto la DIRETTA LIVE rimarrà pronta ad aggiornarvi sugli italiani e su eventuali inserimenti ai piani alti della classifica. Il prossimo azzurro sarà Guglielmo Bosca con il 33. 20.04 CLASSIFICA PROVVISIONARIA PROVA DISCESA #2 1 Cameron Alexander CAN 1:34.63 2 Alexis Monney SVI +0.16 3 Stefan Rogentin SVI +0.25 4 Vincent Kriechmayr AUT +0.27 5 Florian Schieder ITA +0.74 6 Marco Odermatt SVI +0.75 7 Adrian Smiseth Sejersted NOR 8 Stefan Eichberger AUT +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
EC Sci alpino: Agnelli seconda nella prima manche a Zinal (SUI) Apertura della Coppa Europa di Sci alpino femminile, oggi, a Zinal (Svizzera) e azzurre grandi protagoniste della prima manche, con otto atlete nelle migliori trenta e, in particolare, Carole Agnel - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Sci alpino, ora la seconda manche dello slalom femminile: in testa #Shiffrin, #DellaMea 16esima Copper Mountain #FISAlpine #WorldCupCopperMountain #30novembre Guarda la diretta qui rainews.it/maratona/2025/… Vai su X
LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: ultimo test prima delle gare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata. Secondo oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Copper Mountain 2025 in DIRETTA: Robinson domina, Asja Zenere mai così in alto - Appuntamento a domani per lo slalom femminile: prima manche ... Da oasport.it
LIVE! Gigante donne Copper Mountain, tante aspiranti al podio. Sofia Goggia guida l'Italia. Julia Scheib si ripeterà dopo la vittoria a Sölden? - All'indomani del successo di Stefan Brennsteiner, in quel di Copper Mountain va in scena il secondo gigante femminile. Come scrive eurosport.it
Sci, gigante Copper Mountain: Goggia reagisce nella seconda manche, Zenere in Top 10. Trionfa Robinson - Asja Zenere è la migliore delle italiane con il nono posto, 17esimo posto invece per Sofia Goggia. Secondo sport.virgilio.it
Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Gurgl: risultati e classifica dello slalom maschile LIVE - A Gurgl, in Austria un nuovo appuntamento con lo sci alpino maschile, il secondo slalom della stagione di Coppa del mondo: scopri i risultati e la classifica in tempo reale. Secondo olympics.com
Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Gurgl: risultati e classifica dello slalom femminile LIVE - A Gurgl, in Austria un nuovo appuntamento con lo sci alpino femminile, il secondo slalom della stagione di Coppa del mondo: scopri i risultati e la classifica in tempo reale. Come scrive olympics.com