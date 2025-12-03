CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Guglielmo Bosca non ha preso il via alla seconda prova. Il prossimo azzurro sarà Christof Innerhofer con il 38. 20.05 A questo punto la DIRETTA LIVE rimarrà pronta ad aggiornarvi sugli italiani e su eventuali inserimenti ai piani alti della classifica. Il prossimo azzurro sarà Guglielmo Bosca con il 33. 20.04 CLASSIFICA PROVVISIONARIA PROVA DISCESA #2 1 Cameron Alexander CAN 1:34.63 2 Alexis Monney SVI +0.16 3 Stefan Rogentin SVI +0.25 4 Vincent Kriechmayr AUT +0.27 5 Florian Schieder ITA +0.74 6 Marco Odermatt SVI +0.75 7 Adrian Smiseth Sejersted NOR 8 Stefan Eichberger AUT +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: Alexander al comando, bene Schieder. Non forzano Casse e Paris