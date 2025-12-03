LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | subito Silvia Di Pietro sui 50 farfalla poi Busa e Stefanì per la sorpresa

Oasport.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO PROGRAMMA DI OGGI, ORARI E AZZURRI IN GARA (3 DICEMBRE) 19.02: Atlete sui blocchi 19.00: Queste le protagoniste della finale che apre il programma, i 50 farfalla donne: 1 HANSSON Louise SWE 24 NOV 1996 25.16 2 DE WAARD Maaike NED 11 OCT 1996 25.09 3 KOHLER Angelina GER 12 NOV 2000 25.06 4 GASTALDELLO Beryl FRA 16 FEB 1995 25.00 5 DAMBORG Martine DEN 7 MAY 2007 25.06 6 VANOTTERDIJK Roos BEL 7 JAN 2005 25.06 7 DI PIETRO Silvia ITA 6 APR 1993 25.10 8 KLANCAR Neza SLO 19 FEB 2000 25.25 18.59: Si chiude con la staffetta 4×50 misi mista. 🔗 Leggi su Oasport.it

live nuoto europei vasca corta 2025 in diretta subito silvia di pietro sui 50 farfalla poi busa e stefan236 per la sorpresa

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: subito Silvia Di Pietro sui 50 farfalla, poi Busa e Stefanì per la sorpresa

News recenti che potrebbero piacerti

live nuoto europei vascaEuropei nuoto 2025 oggi in tv: orari 3 dicembre, tv, streaming, programma, italiani in gara - Oggi, mercoledì 3 dicembre, andrà in scena la seconda giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Si legge su oasport.it

live nuoto europei vascaDIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025/ Video streaming Rai: via alla sessione serale! (oggi 3 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai oggi mercoledì 3 dicembre: programma, orario e finali della seconda giornata a Lublino. Segnala ilsussidiario.net

live nuoto europei vascaNuoto, Ponti e Grousset gestiscono nelle batterie dei 100 misti agli Europei in vasca corta. Razzetti non parte - Sono iniziate le batterie della seconda giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia), ma non è cominciato il campionato di Alberto ... Lo riporta oasport.it

live nuoto europei vascaEuropei vasca corta: oro 4x50 maschile, argento 4x50 donne e Quadarella nei 400sl - Leggi su Sky Sport l'articolo Europei vasca corta: oro 4x50 maschile, argento 4x50 donne e Quadarella nei 400sl ... Lo riporta sport.sky.it

live nuoto europei vascaNuoto, Europei in vasca corta: 4x50 mista mixed in finale. Segui la diretta - Percorso quasi netto degli azzurri impegnati all'Aquatic Centre di Lublino, in Polonia. Da msn.com

live nuoto europei vascaDiretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai: programma, orario e finali della prima giornata a Lublino (oggi martedì 2 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai oggi martedì 2 dicembre: programma, orario e finali della prima giornata a Lublino. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Live Nuoto Europei Vasca