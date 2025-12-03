LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | subito Silvia Di Pietro sui 50 farfalla poi Busa e Stefanì per la sorpresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO PROGRAMMA DI OGGI, ORARI E AZZURRI IN GARA (3 DICEMBRE) 19.02: Atlete sui blocchi 19.00: Queste le protagoniste della finale che apre il programma, i 50 farfalla donne: 1 HANSSON Louise SWE 24 NOV 1996 25.16 2 DE WAARD Maaike NED 11 OCT 1996 25.09 3 KOHLER Angelina GER 12 NOV 2000 25.06 4 GASTALDELLO Beryl FRA 16 FEB 1995 25.00 5 DAMBORG Martine DEN 7 MAY 2007 25.06 6 VANOTTERDIJK Roos BEL 7 JAN 2005 25.06 7 DI PIETRO Silvia ITA 6 APR 1993 25.10 8 KLANCAR Neza SLO 19 FEB 2000 25.25 18.59: Si chiude con la staffetta 4×50 misi mista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: subito Silvia Di Pietro sui 50 farfalla, poi Busa e Stefanì per la sorpresa

