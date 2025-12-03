LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Stefanì quarto nei 50 farfalla Silvia Di Pietro lontana dal podio Tra poco Mora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO PROGRAMMA DI OGGI, ORARI E AZZURRI IN GARA (3 DICEMBRE) 19.20: L’irlandese Shortt con il record europeo juniores e il record dei campionati vince in rimonta i 200 dorso. argento per un Tomac dissennato, bronzo per il ceco Cejka, quinto Mora che nel finale ha dato tutto e non è arrivato lontano dalla zona medaglie 19.19: Ai 100 Tomac, Shortt, Greenbank 19.16. Al via Lorenzo Mora, specialista della vasca corta, nella finale dei 200 dorso. Questi i protagonisti: 1 KOVACS Benedek HUN 18 MAY 1998 1:51.08 2 MORA Lorenzo ITA 30 SEP 1998 1:50. 🔗 Leggi su Oasport.it

