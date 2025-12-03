LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Stefanì quarto deludono D’Ambrosio e Di Pietro Attesa per Cerasuolo Martinenghi e la staffetta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO PROGRAMMA DI OGGI, ORARI E AZZURRI IN GARA (3 DICEMBRE) 19.51: Questi i protagonisti dei 200 stile libero uomini: 1 HANSON Robin SWE 2 APR 2001 1:42.87 2 MARTENS Lukas GER 27 DEC 2001 1:42.40 3 SIERADZKI Kamil POL 11 JAN 2002 1:41.94 4 MCMILLAN Jack GBR 14 JAN 2000 1:41.41 5 SORENSEN Sander K. NOR 8 MAY 2007 1:41.87 6 FUCHS Roman FRA 14 JAN 1998 1:42.38 7 HENVEAUX Lucas BEL 25 SEP 2000 1:42.58 8 BARTOLEK Ludvig SWE 30 AUG 2008 1:43.33 19.49. Altra delusione cocente in questa prima parte di serata tutt’altro che brillante per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
