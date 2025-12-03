LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | debutta D’Ambrosio Mao per stupire nei 200 sl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO PROGRAMMA DI OGGI, ORARI E AZZURRI IN GARA (3 DICEMBRE) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. Prosegue l’Europeo in vasca corta con tanti azzurri in gara e con buone possibilità di muovere il medagliere in questa seconda giornata di competizioni. Come ogni giorno si parte alle 10.00 con la sessione delle batterie e dalle 19.00 si disputano semifinali e finali. La seconda giornata degli Europei di Lublino si apre con una mattinata intensa, importante per molte ambizioni italiane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: debutta D’Ambrosio, Mao per stupire nei 200 sl

