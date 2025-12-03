LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | D’Ambrosio Cocconcelli e Gastaldi in semifinale Staffetta italiana in finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO PROGRAMMA DI OGGI, ORARI E AZZURRI IN GARA (3 DICEMBRE) 11.37: Vince la prima batteria l’azero Ismayilzada 15:05.15 11.30: Agli 800 l’azero Ismayilzada davanti allo svedese Eriksson. In terza posizione l’altro atleta dell’Azerbaijan Huseynov a poco meno di 6 secondi dai primi due 11.25: Iniziate le batterie dei 1500 SL uomini. In acqua i protagonisti della prima di quattro serie. Non ci sono italiani al via. In finale i primi 8 11.23: Queste le qualificate per le semifinali dei 200 SL donne: Abraham, Padar, Steenbergen, Anderon, Holt, Jorunnardottir, Colbert, De Jong, Berger, Dazza Garcia, Mascolo, Fain, Kozan, Mao, Gose, Segel 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ITALIA DA BRIVIDIIII Agli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino c’è subito gloria per gli azzurri! oro per la staffetta 4x50 sl maschile. piazza d’onore per quella femminile. Simona Quadarella d’argento nei 400 sl. Così andiamo in testa al med - facebook.com Vai su Facebook
Subito grande Italia ai Campionati europei di #nuoto in vasca corta di Lublino. #Oro della 4x50 stile libero con Deplano, Zazzeri, Guatti e Ceccon e gli #argenti di Simona Quadarella nei 400 stile libero e della 4x50 sl femminile con Di Pietro, Curtis, Ambler e Vai su X
LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: D’Ambrosio avanti nei 200 sl. Cocconcelli e Gastaldi in semifinale. - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO PROGRAMMA DI OGGI, ORARI E AZZURRI IN GARA (3 DICEMBRE) 11. Segnala oasport.it
Europei nuoto 2025 oggi in tv: orari 3 dicembre, tv, streaming, programma, italiani in gara - Oggi, mercoledì 3 dicembre, andrà in scena la seconda giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Riporta oasport.it
Europei vasca corta: oro 4x50 maschile, argento 4x50 donne e Quadarella nei 400sl - Leggi su Sky Sport l'articolo Europei vasca corta: oro 4x50 maschile, argento 4x50 donne e Quadarella nei 400sl ... Lo riporta sport.sky.it
Europei. Ok Gastaldi, Cocconcelli e D'Ambrosio. Batterie seconda giornata live - IN AGGIORNAMENTO Tanti azzurri impegnati anche nella seconda sessione di batterie dei 23esimi campionati europei in vasca corta in svolgimento nel bellissimo Aqua Center di Lublino, fino a domenica 7 ... Scrive federnuoto.it
Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai: programma, orario e finali della prima giornata a Lublino (oggi martedì 2 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai oggi martedì 2 dicembre: programma, orario e finali della prima giornata a Lublino. Scrive ilsussidiario.net
Europei in vasca corta: ok Quadarella, Cerasuolo, Martinenghi e Sara Curtis, Mao fa il record. Sorpresa Ceccon - Europei di nuoto in vasca corta a Lublino, prima giornata: ok Quadarella, Martinenghi e Sara Curtis, record per Alessandra Mao. sport.virgilio.it scrive