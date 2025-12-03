LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | D’Ambrosio avanti nei 200 sl Cocconcelli e Gastaldi in semifinale

Oasport.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO PROGRAMMA DI OGGI, ORARI E AZZURRI IN GARA (3 DICEMBRE) 11.19: Italia si salva nonostante le controprestazioni di questa mattina. Seconda batteria molto più lenta della prima. Vince l’Ungheria in 1:38.86. 11.18: A metà Polonia davanti. Poi Francia e Svizzera 11.16: Italia a forte rischio eliminazione. Sono quinta in 1:39.01 11.15: Estonia, Danimarca, Norvegia ai 150 11.15: A metà gara Italia, Danimarca, Norvegia 11.14: Azzurri in vasca per la prima semifinale della 4×50 mista mista 11.10: DUE AZZURRE IN SEMIFINALE! Mascolo chiude al quinto posto la sua batteria con il tempo 1:55. 🔗 Leggi su Oasport.it

live nuoto europei vasca corta 2025 in diretta d8217ambrosio avanti nei 200 sl cocconcelli e gastaldi in semifinale

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: D’Ambrosio avanti nei 200 sl. Cocconcelli e Gastaldi in semifinale.

Altre letture consigliate

live nuoto europei vascaLIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: D’Ambrosio avanti nei 200 sl. Cocconcelli e Gastaldi in semifinale. - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO PROGRAMMA DI OGGI, ORARI E AZZURRI IN GARA (3 DICEMBRE) 11. Come scrive oasport.it

live nuoto europei vascaEuropei nuoto 2025 oggi in tv: orari 3 dicembre, tv, streaming, programma, italiani in gara - Oggi, mercoledì 3 dicembre, andrà in scena la seconda giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Scrive oasport.it

live nuoto europei vascaEuropei vasca corta: oro 4x50 maschile, argento 4x50 donne e Quadarella nei 400sl - Leggi su Sky Sport l'articolo Europei vasca corta: oro 4x50 maschile, argento 4x50 donne e Quadarella nei 400sl ... Secondo sport.sky.it

live nuoto europei vascaDiretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai: programma, orario e finali della prima giornata a Lublino (oggi martedì 2 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai oggi martedì 2 dicembre: programma, orario e finali della prima giornata a Lublino. Lo riporta ilsussidiario.net

live nuoto europei vascaEuropei in vasca corta: ok Quadarella, Cerasuolo, Martinenghi e Sara Curtis, Mao fa il record. Sorpresa Ceccon - Europei di nuoto in vasca corta a Lublino, prima giornata: ok Quadarella, Martinenghi e Sara Curtis, record per Alessandra Mao. Segnala sport.virgilio.it

Europei. Quadarella, Mascolo e le 4x50 sl in finale. Azzurri che show! - Quattro pass per le finali, nove per le semifinali e undici primati personali nella prima sessione di batterie dei 23esimi campionati europei in vasca corta in svolgimento nel bellissimo Aqua Center d ... federnuoto.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Nuoto Europei Vasca