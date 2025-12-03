LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | D’Ambrosio avanti nei 200 sl Cocconcelli e Gastaldi in semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO PROGRAMMA DI OGGI, ORARI E AZZURRI IN GARA (3 DICEMBRE) 11.19: Italia si salva nonostante le controprestazioni di questa mattina. Seconda batteria molto più lenta della prima. Vince l’Ungheria in 1:38.86. 11.18: A metà Polonia davanti. Poi Francia e Svizzera 11.16: Italia a forte rischio eliminazione. Sono quinta in 1:39.01 11.15: Estonia, Danimarca, Norvegia ai 150 11.15: A metà gara Italia, Danimarca, Norvegia 11.14: Azzurri in vasca per la prima semifinale della 4×50 mista mista 11.10: DUE AZZURRE IN SEMIFINALE! Mascolo chiude al quinto posto la sua batteria con il tempo 1:55. 🔗 Leggi su Oasport.it
