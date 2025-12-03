LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Cocconcelli e Gastaldi in semifinale nei 100 misti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO PROGRAMMA DI OGGI, ORARI E AZZURRI IN GARA (3 DICEMBRE) 10.25: Ancora Olanda con Giele in 59.27. Le qualificate in semifinale: Marrit Steenbergen, Roos Vanotterdijk, Anastasia Gorbenko, Ellen Walshe, Neza Klancar, Martine Damborg, Anita Gastaldi, Costanza Cocconcelli, Tessa Giele, Schastine Tabor, Diana Petkova, Beryl Gastaldello, Tamara Potocka, Barbora Janickova, Aliisa Soini, Nikoletta Pavlopoulou 10.21: Quinto posto per Anita Gastaldi con 59.14, sesta Cocconcelli con 59.31. Vince l’olandese Steenbergen in 57.99. Le azzurre entrambe matematicamente qualificate quando manca una batteria. 🔗 Leggi su Oasport.it
