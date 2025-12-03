LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Cerasuolo e Martinenghi all’attacco Mora e Di Pietro mine vaganti

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. Prosegue l’Europeo in vasca corta con tanti azzurri in gara e con buone possibilità di muovere il medagliere in questa seconda giornata di competizioni. Come ogni giorno si parte alle 10.00 con la sessione delle batterie e dalle 19.00 si disputano semifinali e finali. La seconda giornata degli Europei di Lublino si apre con una mattinata intensa, importante per molte ambizioni italiane. È un programma che entra nel vivo e che misura la profondità della nazionale, sospesa tra certezze consolidate e giovani che cercano spazio sin dalle batterie. 🔗 Leggi su Oasport.it

