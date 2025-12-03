LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | 4×50 misti mista in finale col brivido avanti D’Ambrosio e Mao nei 200 sl Finali dalle 19.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO PROGRAMMA DI OGGI, ORARI E AZZURRI IN GARA (3 DICEMBRE) 12.34: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 19.00 per la seconda sessione di finali e semifinali 12.31. Si chiude anche la seconda mattinata di gare a Lublino. Italia in chiaroscuro. Bene le specialiste dei 200 stile con Mascolo e la giovanissima Mao in semifinale, Cocconcelli e Gastaldi avanti nei 100 misti, D’Ambrosio in semifinale nei 200 stile libero senza brillare, 4cx50 misti mista in finale col brivido. 12.30: Questi i finalisti dei 1500 stile libero maschili: Sarkany, Johansson, Wiffen, Betlehem, Kapala, Wellbrock, Velly, Tuncelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

