LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | 4×50 misti mista ancora d’oro! Cerasuolo e Stefanì quarti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO PROGRAMMA DI OGGI, ORARI E AZZURRI IN GARA (3 DICEMBRE) 2042: I risultati individuali: Lazzari con 22?88, Cerasuolo con 25?67, Di Pietro con 24?62, Curtis con 22?92 20.41: Italia prima con 1’36?09, nuovo record dei campionati, secondo posto per l’Olanda con 1’36?18, terza la Polonia con 1’36?98 20.38: GARA TIRATISSIMA E GLI AZZURRI HANNO CHIUSO ALLA GRANDE UNA GIORNATA FIN QUI GRIGIA. Sara Curtis ha piazzato una frazione micidiale dopo che l’Olanda si era riportata davanti nella terza frazione con Niewold contro Di Pietro 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
