CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Oestersund in Svezia. Il capoluogo dello Jämtland è stato teatro dei Mondiali maschili del 1970, ma è comparso nel programma della Coppa del Mondo solo partire dalla stagione 1988-89, tramutandosi in presenza fissa con l’avvento del XXI secolo. la coppa del Mondo è iniziata nel migliore dei modi per l’Italia del biathlon con i podi nelle staffette (femminile e mista) e con la fantastica vittoria di Dorothea Wierer ieri nell’individuale (esattamente oggi, dieci anni fa, la campionessa di Anterselva otteneva proprio qui la sua prima delle 17 vittorie in Coppa del Mondo). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Biathlon, Individuale maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Giacomel vuole stupire nel format meno congeniale