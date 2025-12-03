LIVE Biathlon Individuale maschile Oestersund 2025 in DIRETTA | Giacomel vuole stupire nel format meno congeniale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Oestersund in Svezia. Il capoluogo dello Jämtland è stato teatro dei Mondiali maschili del 1970, ma è comparso nel programma della Coppa del Mondo solo partire dalla stagione 1988-89, tramutandosi in presenza fissa con l’avvento del XXI secolo. la coppa del Mondo è iniziata nel migliore dei modi per l’Italia del biathlon con i podi nelle staffette (femminile e mista) e con la fantastica vittoria di Dorothea Wierer ieri nell’individuale (esattamente oggi, dieci anni fa, la campionessa di Anterselva otteneva proprio qui la sua prima delle 17 vittorie in Coppa del Mondo). 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Grazie al successo ottenuto nella 15 km. di Östersund, Dorothea WIERER è entrata a pieno titolo nel ristretto circolo di campionesse capaci di riproporsi sul gradino più alto del podio di un evento individuale della Coppa del Mondo di biathlon a distanza di oltr - facebook.com Vai su Facebook
Coppa del Mondo di Biathlon, Wierer trionfa: è show nella 15 km individuale ilfaroonline.it/2025/12/02/cop… #news #notizie #cronaca Vai su X
LIVE Biathlon, Individuale maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Giacomel vuole stupire nel format meno congeniale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'individuale maschile, sulla distanza dei ... Da oasport.it
LIVE! Biathlon, sabato 29 novembre, staffetta femminile e staffetta maschile, diretta e aggiornamenti: Wierer, Giacomel, Vittozzi, Hofer, Bionaz - Alle 13:15 scendono in pista le donne e alle 16:55 tocca agli uomini. Da eurosport.it
Coppa del mondo di biathlon 2025 / 2026: la prima tappa a Östersund, i risultati LIVE - Primo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di biathlon a Östersund, Svezia, in programma dal 29 novembre al 7 dicembre: scopri tutte le gare e i risultati. olympics.com scrive
LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Dorothea Wierer infinita! Trionfo per l’azzurra a dieci anni dal primo in coppa - 13: Si chiude qui la nostra diretta, quante emozioni ci ha regalato Dorothea Wierer ... Lo riporta oasport.it
Biathlon, staffetta mista a Oestersund (Svezia): Italia 2^, vince la Francia - Dopo quello nella staffetta femminile, è un'altra staffetta (questa volta mista) a salire ancora ... Scrive sport.sky.it
Biathlon, Mondiali 2025: Tommaso Giacomel ottiene l'argento nell'individuale - Prima medaglia azzurra ai Mondiali di Lenzerheide: Tommaso Giacomel conquista l'argento nella 20 km Individuale, riportando l'Italia sul podio in questa specialità 32 anni dopo Andreas Zingerle. Da sport.sky.it