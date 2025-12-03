LIVE Biathlon Individuale maschile Oestersund 2025 in DIRETTA | dominio norvegese con Botn! Giacomel nella top 10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 17.00: Si può ufficializzare il podio con Botn che conquista il successo con un vantaggio nettissimo, 57? su Uldal e 59? sullo svedese Sanuelsson. 16.57. Bakken chiude al quarto posto e completa il trionfo norvegese, quattro nei primi cinque. Zeni chiude al 32mo posto 16.55: Degli italiani manca solo Zeni al traguardo, è attorno al 30mo posto 16.50: Nawrath chiude all’undicesimo posto 16.48: Vince il norvegese Botn! Il norvegese chiude con 57? di vantaggio su Uldal e completa la doppietta norvegese. Non male per il post fratelli Boe 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

