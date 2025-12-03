Litiga con il compagno per un cavallo e si spara alla testa | muore a 38 anni

La procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio e omessa custodia della pistola,. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Litiga con il compagno per un cavallo e si spara alla testa: muore a 38 anni

Scopri altri approfondimenti

Nole (Torino): lite per l’acquisto di un cavallo, 38enne si spara in strada A Nole Canavese, nel torinese, una discussione familiare è sfociata in un gesto drammatico. Una donna di 38 anni, dopo aver litigato con il compagno, è scesa in strada in via Madonna d - facebook.com Vai su Facebook

#Gueye litiga con il compagno e viene espulso: l'incredibile episodio in Manchester United-Everton Vai su X

Litiga col marito per l’acquisto di un cavallo: 38enne scende in strada e si spara alla testa a Nole - A seguito del colpo, la 38enne è rimasta a terra in stato di semi incoscienza, è stata soccorsa dal personale 118 e trasportata ... fanpage.it scrive

Litiga col compagno e si spara alla testa: grave donna nel Torinese - A seguito del colpo, la 38enne è rimasta a terra in stato di semi incoscienza, quindi è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata all'ospedale ... Secondo tg24.sky.it

Nole, litiga con il compagno e si spara alla testa, grave una donna. È stata trasportata in ospedale - 30 di oggi una donna è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco in via Madonna della neve. Riporta torino.corriere.it

Shock nel Torinese: litiga con il compagno e poi si spara in strada - Oggi pomeriggio intorno alle 17,30 a Nole, in provincia di Torino, il personale del 118 di Azienda Zero è intervenuto per soccorrere in strada una donna ferita da arma da fuoco in via Madonna della ... Lo riporta lasicilia.it

Donna si spara in strada dopo una lite con il compagno: è grave - Il fatto, sul quale indagano i carabinieri, è accaduto nel pomeriggio: la vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale ... Lo riporta lanuovasardegna.it