L' Italian Brass band in concerto gratis a Tarquinia
La magia delle feste anima Tarquinia con il concerto gratuito “Aspettando. il Natale 2025".Domenica 7 dicembre, alle ore 17, il teatro Rossella Falk accoglie l'Italian Brass band per un evento solidale promosso dal Lions club di Tarquinia, con il patrocinio del comune e dell'Accademia Tarquinia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
