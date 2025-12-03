L’Italia sarà la porta d’accesso del Golfo all’Europa La promessa di Meloni dal Barhein
L’obiettivo è ambizioso, ma lo erano anche l’ideazione del Piano Mattei e il cambio di paradigma dell’Ue sui migranti. Per cui Giorgia Meloni lo cerchia in rosso e lo dice apertamente a Manama: l’Italia può diventare per i Paesi del Golfo la vera porta d’accesso all’Europa, “dando un impulso ancora più forte a una cooperazione economica che oggi vale 35 miliardi di dollari l’anno, ma che non esprime ancora il vero potenziale della nostra relazione”. Il presidente del Consiglio sceglie temi pregnanti e altamente strategici intervenendo al 46esimo Vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) in Bahrein. 🔗 Leggi su Formiche.net
