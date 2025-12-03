L’Italia guarda ai Tre Mari con lo sguardo puntato sull’Imec

L’ipotesi di un ingresso dell’Italia nell’Iniziativa dei Tre Mari entra ufficialmente nel perimetro delle valutazioni del governo. È quanto emerge dalla risposta fornita dalla Farnesina all’interrogazione di Paolo Formentini (Lega), vicepresidente della Commissione Esteri della Camera e motore della parliamentary diplomacy attorno a certe dinamiche, che chiede se Roma intenda aderire al forum infrastrutturale dell’Europa centro-orientale e collegarlo al nascente corridoio economico India–Middle East–Europe (Imec). La nota ministeriale traccia un quadro in cui l’interesse verso i Tre Mari si intreccia con una strategia più ampia: rafforzare la postura dell’Italia nelle reti di connettività che uniscono Mediterraneo, Golfo, Asia meridionale ed Europa, fino a guardare all’Indo-Pacifico — di cui l’Indo-Mediterraneo, tracciato rappresentativamente dal corridoio Imec, è la porta. 🔗 Leggi su Formiche.net

