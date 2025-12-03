Lista stupri si indaga per istigazione a delinquere
La procura della Capitale ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato d'istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale sul caso della lista degli stupri apparsa nei bagni del liceo Giulio Cesare di Roma. Gli investigatori della Digos hanno inviato una prima informativa alla procura ordinaria e a quella minorile. Proseguono le verifiche anche su profili connessi a eventuali movimenti studenteschi e si raccolgono altre testimonianze. Le indagini si concentrano sugli autori dell'elenco in cui ci sono 9 nomi, 8 ragazze e un ragazzo, mentre sarà ascoltato dagli inquirenti lo studente che ha scattato la foto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
Una lista stupri scritta da studenti. In una scuola. Al Giulio Cesare è stata superata ogni linea rossa. - facebook.com Vai su Facebook
I docenti del liceo Giulio Cesare di Roma sulla ‘lista degli stupri’: “Scritta inqualificabile, faremo la nostra parte” Vai su X
Lista stupri al Giulio Cesare: s’indaga per istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale - La Digos ha inviato una prima informativa in procura in merito alla vicenda che negli ultimi giorni si è verificata al liceo Giulio Cesare di Roma ... Lo riporta fanpage.it
"Lista stupri" al Giulio Cesare, inviata informativa in Procura - Istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale: è l'ipotesi di reato contenuta nell'informativa inviata alla Procura di Roma sul caso della "lista stupri" comparsa in un bagno del liceo G ... Come scrive rainews.it
"Lista stupri" al liceo Giulio Cesare, istigazione a delinquere: l'informativa in procura - Intanto proseguono le indagini sull'elenco di nomi apparso in un bagno della scuola ... romatoday.it scrive
Lista stupri Giulio Cesare, preside in Questura. Studenti: "Si pensa solo a tutela scuola" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lista stupri Giulio Cesare, preside in Questura. Segnala tg24.sky.it
«Lista stupri» al liceo, si fa strada l’ipotesi di istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale: cosa c’è nell’informativa della polizia alla procura - Il documento serve a fornire alla magistratura tutte le informazioni necessarie per valutare l’eventuale apertura di un’inchiesta ... Segnala open.online
Lista stupri al Giulio Cesare, minacce al presunto responsabile 14enne: «Non esco più, ho paura delle conseguenze» - A pochi giorni dalla scoperta della “Lista stupri” nei bagni maschili del liceo classico Giulio Cesare di Roma, il clima all’interno del ginnasio di corso Trieste continua ... Segnala ilmattino.it