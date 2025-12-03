Lista stupri nel bagno di un liceo scientifico nuovo caso a Lucca | indaga la Polizia
Dopo la "lista stupri" trovata nei giorni scorsi al liceo Giulio Cesare di Roma, un nuovo caso a Lucca. L'elenco con i nomi di due studentesse è stato trovato nei bagni dei maschi del liceo scientifico Vallisneri. Avviate le indagini delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
