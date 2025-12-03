Lista stupri ne compare un’altra in un liceo di Lucca

Una ‘lista stupri’ con i nomi di due ragazze è stata trovata questa mattina su un muro nei bagni dei maschi del liceo scientifico Vallisneri di Lucca. La dirigente scolastica l’ha fatta immediatamente cancellare e ha chiamato la polizia, che ha avviato le indagini per individuare l’autore del gesto. L’episodio solo pochi giorni dopo uno analogo che ha fatto molto discutere, accaduto nel liceo romano Giulio Cesare. Anche il quel caso è scattata un’indagine e i docenti hanno scritto una lettera di condanna del gesto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lista stupri, ne compare un’altra in un liceo di Lucca

News recenti che potrebbero piacerti

Toscana - Trovata "lista stupri" con nomi e cognomi nei bagni della scuola - facebook.com Vai su Facebook

"Lista stupri" al liceo Giulio Cesare, istigazione a delinquere: l'informativa in procura ift.tt/GwH5xIW Vai su X

«Lista stupri», nuovo caso in un liceo scientifico a Lucca: due nomi femminili accanto alla scritta - Una cosiddetta 'lista stupri' è comparsa stamani anche sui bagni del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, in modo simile a quanto accaduto al liceo Giulio Cesare di ... Da ilmessaggero.it

"Lista stupri" al Giulio Cesare, inviata informativa in Procura - Istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale: è l'ipotesi di reato contenuta nell'informativa inviata alla Procura di Roma sul caso della "lista stupri" comparsa in un bagno del liceo G ... Scrive rainews.it

Al liceo Giulio Cesare di Roma compare la «lista stupri» con nomi veri di ragazze, una studentessa: «Non è un caso isolato. Pochi giorni fa alcuni si sono fatti un video ... - La scritta è comparsa dentro al bagno dei maschi al secondo piano dell'istituto scolastico romano. Si legge su vanityfair.it

Lista degli stupri al Liceo Giulio Cesare, l’intervista a una delle ragazze: “Provo ribrezzo e tanta rabbia” - La comparsa della “lista degli stupri” non è solo un gesto vandalico: è un atto simbolico, che colpisce la dignità e la sicurezza delle studentesse coinvolte e riapre un dibattito urgente sulla ... tg.la7.it scrive

Nei bagni di scuola compare la 'lista stupri' con i nomi delle studentesse: il caso in un liceo di Roma - L'elenco choc con i nomi di alcune alunne dell'istituto è stata denunciato dal collettivo studentesco Zero Alibi, che lancia un appello per introdurre l’educazione sessuale e affettiva a scuola ... Secondo skuola.net

La ‘Lista stupri’ trovata nel bagno di un liceo a Roma non è una bravata, ma un atto di violenza - La 'lista stupri' trovata nel bagno del liceo Giulio Cesare a Roma non è la bravata di un singolo ragazzino, ma un problema sistemico di violenza di genere ... Da fanpage.it