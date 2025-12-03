Lista stupri al Giulio Cesare | s'indaga per istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale
La Digos ha inviato una prima informativa in procura in merito alla vicenda che negli ultimi giorni si è verificata al liceo Giulio Cesare di Roma. L'ipotesi di reato è istigazione a delinquere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
